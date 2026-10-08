Richemont pénalisé par un abaissement d'objectif de cours chez Jefferies

Une boutique Van Cleef & Arpels, une des marques du groupe Richemont. (crédit photo : Adobe Stock )

L'action Richemont accuse la plus forte baisse de l'indice SMI jeudi matin à la Bourse de Zurich après que Jefferies a abaissé son objectif de cours sur le titre de 220 à 200 francs suisses.

Dans une note, le broker estime toujours que les résultats semestriels, attendus le 13 novembre, devraient se montrer rassurants grâce à la vigueur des maisons de joaillerie comme Van Cleef et Cartier.

Mais l'intermédiaire indique s'attendre à un ralentissement de la croissance organique, qui devrait ressortir à 13% au 2e trimestre, contre 20% au 1er, puis à 9% sur la seconde moitié de l'exercice.

Un potentiel de hausse toujours bien présent

Selon le professionnel, l'une des autres raisons de la révision est la hausse de la base de comparaison par rapport à l'année précédente.

Jefferies invoque aussi la forte dépendance de la demande à la création de richesse dans des marchés clés comme les Etats-Unis, le Japon ou la Corée qui constitue selon lui un point de prudence, car l'effet de levier fonctionne dans les deux sens et présente un risque de retournement.

En dépit de ces réserves, Jefferies conserve sa recommandation d'achat sur Richemont, faisant valoir que son nouvel objectif de cours fait encore apparaître un potentiel haussier de 16%.

Vers 10h50, le titre cède 2,4% à 268,5 francs suisses, tandis que le SMI et l'indice STOXX du luxe européen perdent autour de 1%. Depuis le début de l'année, il limite ses pertes à quelque 2,1%.