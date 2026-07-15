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Richemont: L'essor des ventes de bijoux stimule le chiffre d'affaires au 1er trimestre
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 08:43

par John Revill

‌Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié ​mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre, portés par une croissance fulgurante en Asie et dans ​les Amériques.

La société, qui détient également les marques horlogères suisses Piaget et ​IWC, a indiqué que son ⁠chiffre d'affaires avait progressé de 20% à taux de ‌change constants, pour atteindre 6,33 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin juin.

Ce chiffre ​dépasse les prévisions ‌des analystes, qui tablaient sur 5,90 milliards d’euros ⁠selon un consensus établi par Visible Alpha.

Cette croissance a été portée par l’activité joaillerie du groupe, qui comprend également ⁠Van Cleef & ‌Arpels, Buccellati et Vhernier, dont les ventes ont ⁠progressé de 24%, un résultat bien supérieur au taux ‌de 11,5% attendu par les analystes.

Les horlogers ⁠spécialisés ont également vu leur chiffre d’affaires progresser ⁠de 8% au ‌cours de cette période.

Au niveau régional, Richemont a continué ​d’afficher une forte croissance dans ‌les régions Amériques et Asie au cours de la période d’avril à ​juin.

Les ventes dans la région des Amériques ont progressé de 27%, contre un taux de croissance de ⁠18% au cours des trois mois précédents, tandis que celles de la région Asie-Pacifique – qui inclut la Chine – ont augmenté de 21%, contre un taux de croissance de 14% auparavant.

(Rédigé par John Revill, version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

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