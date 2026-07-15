Richemont-L'essor des ventes de bijoux stimule le CA au T1

par John Revill

Richemont CFR.S , propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre, portés par une croissance fulgurante en Asie et dans les Amériques.

La société, qui détient également les marques horlogères suisses Piaget et IWC, a indiqué que son chiffre d'affaires avait progressé de 20% à taux de change constants, pour atteindre 6,33 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin juin.

Ce chiffre dépasse les prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,90 milliards d’euros selon un consensus établi par Visible Alpha.

Cette croissance a été portée par l’activité joaillerie du groupe, qui comprend également Van Cleef & Arpels, Buccellati et Vhernier, dont les ventes ont progressé de 24%, un résultat bien supérieur au taux de 11,5% attendu par les analystes.

Les horlogers spécialisés ont également vu leur chiffre d’affaires progresser de 8% au cours de cette période.

Au niveau régional, Richemont a continué d’afficher une forte croissance dans les régions Amériques et Asie au cours de la période d’avril à juin.

Les ventes dans la région des Amériques ont progressé de 27%, contre un taux de croissance de 18% au cours des trois mois précédents, tandis que celles de la région Asie-Pacifique – qui inclut la Chine – ont augmenté de 21%, contre un taux de croissance de 14% auparavant.

(Rédigé par John Revill, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)