Richemont et Signet s'intéresseraient au rachat de De Beers

(Zonebourse.com) - Le conglomérat diamantaire sud-africain, De Beers, a généré un chiffre d'affaires de 3,49 milliards de dollars en 2025, avec une perte d'EBITDA sous-jacent de 511 millions de dollars. Selon Bloomberg, Richemont et Signet s'intéresseraient au dossier et pourraient rejoindre un consortium d'enchérisseurs, le Global Diamond Consortium (GDC).
Selon Bloomberg, le consortium GDC pourrait accueillir Signet Jewelers (SIG) et Richemont en son sein, avec l'ambition d'acquérir De Beers auprès d'Anglo American qui en détient 85%. Selon des estimations, ces 85% du capital de De Beers pourraient être valorisés pour près d'un milliard de dollars, ce qui impliquerait une valorisation d'environ 1,18 milliard de dollars pour 100% du capital, avant d'éventuels paiements complémentaires.
A titre de comparaison, Richemont a réalisé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025/2026 et affiche une capitalisation boursière proche de 100 milliards d'euros, tandis que Signet a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 6,81 milliards de dollars pour l'exercice 2026.
Selon AlphaValue, une participation minoritaire pourrait se justifier stratégiquement en termes d'approvisionnement en diamants, de traçabilité et de soutien à la catégorie des diamants naturels (coûts/marges). "Toutefois, nous percevons une complémentarité limitée avec le portefeuille de marques actuel de Richemont. En fin de compte, l'intérêt de l'opération dépendra du prix et des éventuels engagements de financement futurs", indique Jie Zhang, l'analyste en charge du dossier.
Pour le moment, les intervenants se montrent assez impassibles sur Richemont (titre à l'équilibre). En revanche, Anglo American abandonne près de 3,4% à Londres peu avant 13h.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer