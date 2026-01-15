Richemont: chiffre d’affaires en hausse de 4% à 6,4 milliards d'euros au 3T

Le groupe de luxe suisse Richemont, propriétaire de la maison Cartier, a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, en hausse de 4% à 6,4 milliards d'euros, porté par la joaillerie durant les fêtes de fin d'année.

Une montre Cartier, marque détenue par Richemont, exposée à Genève (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Hors effets de change, les ventes se sont accrues de 11% durant son troisième trimestre décalé (entre octobre et décembre), soutenues par une croissance à deux chiffres sur le continent américain, le Japon, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique, mais aussi par des ventes bien meilleures qu'attendu dans l'horlogerie.

Malgré une base de comparaison élevée, les ventes se sont encore accrues de 14% à taux de change constants sur le continent américain et augmenté de 8% en Europe, sous l'effet à la fois de la demande locale et des dépenses des touristes, en particulier en provenance d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient.

Elles ont également grimpé de 20% au Moyen-Orient et de 17% au Japon, a ajouté le groupe genevois dans un communiqué.

L'Asie-Pacique (hors Japon) a enregistré une hausse des ventes de 6% au troisième trimestre. Elles ont progressé de 2% en Chine, Hong-Kong et Macao, principalement sous l'effet d'une "solide activité à Hong Kong", a détaillé le groupe suisse.

Le chiffre d'affaires dans la joaillerie a atteint 4,8 milliards d'euros, en hausse de 14% hors effets de change, et 872 millions d'euros dans l'horlogerie, en hausse de 7%.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont milliards 4,69 milliard dans la joaillerie et 792 millions dans l’horlogerie.