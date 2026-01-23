Richemont cède Baume & Mercier à Damiani
Selon lui, le potentiel à long terme de Baume & Mercier sera le mieux exploité chez Damiani, compte tenu de sa forte présence en Italie, de son modèle de distribution en gros majoritairement multi-marques et de son positionnement accessible.
Damiani souhaite accroître la visibilité et la portée de la Maison en tirant parti de son propre vaste réseau de distribution multimarques et en ouvrant au fil du temps des boutiques mono-marques sélectionnées à des emplacements stratégiques.
Pour garantir une transition en douceur pendant que Damiani prépare l'intégration de Baume & Mercier dans ses propres opérations, Richemont fournira des services opérationnels à la Maison pour une période d'au moins 12 mois après la clôture.
Le groupe de luxe suisse (Cartier, Van Cleef & Arpels...) précise que la finalisation de cette transaction, dont les conditions financières ne sont pas divulguées, est prévue pour l'été 2026, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.
