Richelieu Invest : les actifs sous gestion frôlent les 3 milliards d'euros

(Zonebourse.com) - A l'occasion du premier anniversaire de la fusion complète avec Hugau Gestion intervenue en juin 2025, Richelieu Invest tire un bilan positif de son activité. Un an après cette opération stratégique, la société affiche une dynamique sans précédent : près de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une collecte nette de 1 MdEUR.

Une gamme rationalisée et performante

Richelieu Invest mène à bien un travail de rationalisation de sa gamme et met en avant aujourd'hui 7 fonds phares : 3 fonds obligataires, 3 fonds actions et 1 fonds patrimonial diversifié. Deux fonds se distinguent particulièrement :

- Hugau Moneterme : 1,25 MdEUR d'encours, symbole de la capacité de l'équipe de Johan Bigot, responsable de la gestion obligataire, à construire des portefeuilles solides, avec une sélection rigoureuse de titres de crédit et d'entreprises européennes.

- Hugau Obli 1-3 ans : 536 MEUR d'encours, plébiscité pour sa stabilité et son track record, offrant une solution de trésorerie longue à la clientèle.

La société enregistre par ailleurs une bonne dynamique sur son offre de mandats de gestion, avec des performances robustes en 2025 et depuis le début de l'année 2026 ( 7,88% en 2025 et 6,72% à fin mai 2026 bruts sur les profils dynamiques), soutenues par une stratégie disciplinée et une construction de portefeuille rigoureuse. Cette offre, de plus en plus plébiscitée, constitue un axe de croissance prioritaire.

Par ailleurs, Richelieu Invest structure sa croissance autour de trois axes majeurs :

- le développement de sa clientèle institutionnelle et entreprises, en s'appuyant sur son offre obligataire reconnue et parfaitement adaptée à leurs besoins,

- le déploiement de son activité commerciale en Europe, notamment en Allemagne, Autriche, Italie, en Suisse, en Espagne et au Portugal,

- le renforcement de ses partenariats avec les distributeurs français, notamment auprès des family offices, des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que des associations et fondations.

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