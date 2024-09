Richelieu Gestion transforme un fonds en stratégie crédit flexible

Richelieu Gestion a transformé son fonds Richelieu Obligations Court Terme en un fonds crédit flexible appelé Richelieu Euro Credit Unconstrained. Ce fonds obligataire, qui avait vu le jour en 2012, est désormais géré par Fabien Chehowah, qui a rejoint la société de gestion en avril dernier en provenance d’Alienor Capital.

Le FCP nouvellement transformé aura pour objet la recherche d’une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l’indicateur de référence composite (€STER capitalisé + 2,50% à +3,10% en fonction des parts), sur la durée de placement recommandée de 3 ans « via une gestion active et discrétionnaire fondée sur l’application de critères financiers et extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance) », selon une lettre aux porteurs. Le fonds évoluera désormais dans une fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt de -4% à +8% contre 0% à 4% auparavant.

Richelieu Euro Credit Unconstrained est investi sur l’ensemble de l’univers crédit, sans contrainte d’allocation en termes de zones géographiques, notation, secteur d’activité ou types de valeurs. Les trois moteurs de performance principaux du fonds sont : une allocation d’actifs sur les différents segments du marché obligataire?; une sélection obligataire principalement dans l’univers crédit à haut rendement et crossover en euro?; les couvertures et expositions stratégiques ponctuelles aux taux et aux spreads de crédit.

Le fonds est classé article 8 et ses encours s’élèvent actuellement à 28,6 millions d’euros.

Laurence Marchal