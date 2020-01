Richelieu Gestion table sur un très léger rebond de la croissance dans les pays développés

(NEWSManagers.com) - Richelieu Gestion n' entrevoit pas de récession économique en 2020. Alexandre Hezez, stratégiste et allocataire d' actifs du Groupe Richelieu, pense même qu' il y aura " un très léger rebond de la croissance " dans les pays développés. La croissance économique mondiale restera très faible en 2020, de l' ordre de 2,5-2,6 %.

Cela est le résultat du " soutien sans faille " de la part des banques centrales. " Les bilans des banques centrales vont continuer à augmenter durant toute l' année 2020 " , note Alexandre Hezez.

Les baisses de taux monétaires et les augmentations de bilan devront avoir pour effet des hausses de taux longs et une pentification des courbes de taux pour favoriser l' investissement et la croissance.

Sur le front géopolitique, la situation restera instable, mais Alexandre Hezez table sur des avancées sur le front commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

Dans ce contexte, les thématiques à favoriser sont le secteur bancaire (crédit et actions), les petites et moyennes capitalisations et les entreprises capables d' activer le levier de la dette via leur bilan.