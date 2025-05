Riber signe une commande majeure pour un système MBE 412 cluster en Australie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette plateforme à double chambre jouera un rôle essentiel dans les efforts de R&D à long terme et permettra de renforcer considérablement les capacités du laboratoire.

(AOF) - Riber, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d'une plateforme de recherche MBE 412, dotée d’un système de transfert automatique de wafers à l'Australian National Fabrication Facility en Australie-Occidentale (ANFF WA Node), situé à l’Université d’Australie-Occidentale. Ce centre de recherche a passé commande d'un nouveau système MBE 412 de Riber pour faire progresser ses recherches sur les technologies infrarouges et soutenir le développement de capteurs IR souverains en Australie.

