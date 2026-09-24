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Riber renoue avec les bénéfices au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 07:25
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Riber publie un résultat net de 0,2 MEUR pour les six premiers mois de 2026, contre une perte de 0,8 MEUR au 1er semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel positif de 0,1 MEUR, contre une perte de 0,7 MEUR un an auparavant.

Le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs explique que cette amélioration de 0,8 MEUR résulte de la croissance du chiffre d'affaires, de la progression du taux de marge brute et de la maîtrise des charges opérationnelles.

Le taux de marge brute s'est amélioré de 3,6 points, à 39,8%, pour un chiffre d'affaires en progression de 19% à 12,7 MEUR. Le léger retrait de 1% des ventes de systèmes a été largement compensé par un bond de 71% des ventes de services et accessoires, sur une base de comparaison favorable.

Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) poursuit par ailleurs l'exécution de sa feuille de route stratégique avec la sécurisation de 6 MEUR de financements destinés à accélérer l'industrialisation de ROSIE II, plateforme de production à cluster double chambre.

Au 30 juin 2026, le carnet de commandes s'établit à 26,8 MEUR, en léger retrait de 3% sur un an, impacté par les restrictions d'exportation vers l'Asie, qui ont empêché la conversion de plus de 8 MEUR de commandes, et par un allongement des cycles de décision chez certains clients.

Estimant que ses marchés adressés demeurent portés par des tendances structurelles favorables, notamment dans la photonique, l'IA et les technologies quantiques, Riber anticipe, pour l'exercice en cours, un chiffre d'affaires d'un niveau comparable à celui de 2025, sous réserve de l'obtention d'une licence d'exportation vers l'Asie.

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