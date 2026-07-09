Riber remporte une nouvelle commande auprès de 3SP Technologies

Riber indique avoir reçu une nouvelle commande de la société française 3SP Technologies, cliente historique du groupe depuis plus de vingt ans, portant sur une plateforme de passivation industrielle qui sera livrée en 2027.

Filiale d'O-Net Communications, 3SP Technologies est spécialisée dans la conception et la fabrication de puces et de modules laser haute performance destinés aux réseaux de télécommunications optiques et aux infrastructures datacom de nouvelle génération.

Ce nouvel équipement permettra à 3SP Technologies d'accroître ses capacités industrielles afin de répondre à la demande croissante en composants photoniques haute performance destinés aux réseaux optiques de nouvelle génération.

La fidélité de clientes telles que 3SP Technologies illustre la qualité des solutions développées par Riber ainsi que la valeur des partenariats industriels construits sur le long terme, selon le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).