Riber publie rapport annuel 2025

* Riber a publié rapport annuel 2025, marqué par deux commandes du système ROSIE pour photonique sur silicium 300 mm, avec livraison du premier exemplaire sur exercice. * Activité commerciale 2025 a été freinée par refus de licences d’exportation sur 4 millions EUR de commandes, avec délais d’obtention plus longs sur plusieurs dossiers. * Carnet de commandes au 31 décembre 2025 progresse à 26,9 millions EUR, porté par systèmes et par services-accessoires. * Groupe anticipe en 2026 une croissance potentielle du chiffre d’affaires, soutenue par composition du carnet de commandes fin 2025. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Riber SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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