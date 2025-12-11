 Aller au contenu principal
Rhythm Pharma progresse grâce à des résultats positifs obtenus à mi-parcours pour un traitement contre les maladies rares
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O augmentent de 1,7 % à 106,50 $ avant le marché

** La société annonce que sa thérapie expérimentale pour une maladie rare a donné des résultats positifs lors d'une étude de phase intermédiaire

** La société a testé la thérapie pour traiter une maladie génétique appelée syndrome de Prader-Willi (PWS) chez 18 patients âgés de 6 à 65 ans

** L'une des principales caractéristiques du syndrome de Prader-Willi est une sensation de faim constante qui apparaît généralement vers l'âge de deux ans

** Le traitement appelé setmelanotide a permis de réduire le poids corporel et l'hyperphagie (sensation de faim intense et persistante) chez les patients à trois mois et à six mois

** Co prévoit d'avancer le setmelanotide dans un essai de stade avancé pour le syndrome de Prader-Willi, en attendant que cet essai soit couronné de succès

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 87,2 % depuis le début de l'année

