Rhétorès rachète 2 cabinets en Rhône-Alpes, Couleur Capital et H.A. Conseils

(AOF) - Rhétorès a annoncé les acquisitions de Couleur Capital et H.A. Conseils, deux cabinets indépendants basés à Lyon. Le groupe de conseil en gestion de patrimoine " étend désormais son rayonnement en région Rhône-Alpes, un territoire à fort potentiel ". Les cabinets H.A. Conseils et Couleur Capital, ont été fondés respectivement en 2005 par Alain Azeroual et en 2011 par Christine Picasso et Thierry Pujervie. Cette double acquisition intervient après les rachats d'Athos Patrimoine et d'OPP en avril.

" En intégrant des cabinets à forte identité régionale, le groupe poursuit son objectif de construire un réseau d'excellence à l'échelle nationale ", explique Rhétorès.

Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, président et directeur général de Rhétorès, ont déclaré : " Ce rapprochement avec Couleur Capital et H.A. Conseils consolide notre maillage territorial et soutient notre forte dynamique de développement. La complémentarité de nos expertises constitue un atout majeur, renforçant la richesse de l'offre proposée aux clients. "