Rheinmetall va présenter ses nouvelles technologies lors du salon Euronaval

Le groupe de défense allemand compte profiter du salon Euronaval, qui se tiendra à Paris du 3 au 6 novembre, pour présenter plusieurs systèmes destinés aux marines de demain, notamment des drones de surface, des équipements d'armement naval et des solutions de protection des bâtiments militaires.

Rheinmetall mettra notamment en avant sa nouvelle frégate lance-missiles GMF 140 et le drone de surface Kraken K3, produit en série sur son site de Hambourg et présenté pour la première fois à un large public.

Le groupe expose également sa munition rôdeuse FV-014, conçue pour des missions de reconnaissance, d'identification et de frappe de précision jusqu'à 100 kilomètres, ainsi que son système d'armement Millennium, capable de fonctionner indépendamment des infrastructures informatiques du navire.

Parmi les autres nouveautés figureront le système de leurres MASS Nova, doté d'une capacité de 44 munitions et d'une vitesse de lancement accrue, ainsi que la nouvelle génération de mines marines Asteria, contrôlables à distance par liaison acoustique bidirectionnelle.

En début d'après-midi, le titre reculait de 1,4% à Francfort, autour des 1 033 euros.