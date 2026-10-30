Droits de douane : la Suisse et la Chine renforcent leur accord commercial en exonérant 99,8% des exportations suisses

Le président suisse Guy Parmelin lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, au Palais du Peuple à Pékin, le 30 octobre 2026. ( POOL / KAI NAITO )

Berne devient le seul pays d'Europe continentale à disposer d'un accord de libre-échange renforcé avec Pékin.

Alors que la Chine a érigé ces derniers mois des barrières commerciales à l'encontre de nombreux pays européens et des États-Unis, cet accord avec la Suisse est observé de près comme un possible test pour d'autres économies.

L'accord révisé prévoit que 99,8 % des exportations suisses bénéficieront d'un accès au marché chinois sans droits de douane au cours des dix prochaines années , contre environ la moitié auparavant . Les droits de douane seront notamment supprimés sur l'ensemble des montres suisses, dont seulement 1 % entraient jusqu'ici en Chine exemptes de droits. Les fabricants devront toutefois continuer à s'acquitter de la taxe chinoise sur la consommation de produits de luxe.

Les fromages et le café suisses, entre autres produits, bénéficieront également de la suppression des droits de douane, à l'instar du chocolat et du vin, qui en étaient déjà exonérés.

L'accord élargit également l'accès de la Suisse au marché chinois dans plusieurs secteurs, notamment les services liés à l'industrie manufacturière, la maintenance aéronautique et le transport maritime.

En contrepartie, il prévoit la suppression des droits de douane sur 97,3 % des exportations agricoles chinoises vers la Suisse, contre 80,1% auparavant .

La Suisse consolide son accès privillégié au marché chinois

Les deux dirigeants ont salué cet accord lors d'une cérémonie de signature organisée vendredi au Grand Palais du Peuple, à Pékin.

"Ensemble, nous pouvons insuffler une confiance précieuse et une plus grande certitude dans la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Europe", a déclaré Xi Jinping à Guy Parmelin, selon des journalistes présents à la cérémonie.

Le président suisse a qualifié l'accord de "nouvelle étape", soulignant qu'il "englobe également la recherche, l'innovation, la science, ainsi que les questions liées au travail" .

Les responsables suisses et chinois avaient annoncé cet accord en août, un an après que le président américain Donald Trump a imposé à la Suisse des droits de douane parmi les plus élevés d'Europe.

Seul pays d'Europe continentale à disposer d'un accord de libre-échange avec la Chine , la Suisse est observée de près pour la manière dont elle concilie ses relations commerciales avec Pékin et ses préoccupations en matière de sécurité et de technologie.

Les échanges commerciaux entre la Chine et la Suisse, à l'exclusion de l'or et des autres objets de valeur, ont atteint environ 33,5 milliards de francs suisses (40,7 milliards de dollars) en 2025, selon le ministère suisse de l'Économie.