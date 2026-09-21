Rheinmetall teste des systèmes autonomes pour sécuriser les infrastructures maritimes

Le groupe de défense participe à l'exercice multinational REPMUS26 au Portugal afin d'éprouver ses solutions destinées aux opérations navales.

Rheinmetall annonce sa participation à l'évènement REPMUS26 (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems), organisé du 31 août au 25 septembre 2026 sur la péninsule de Troia et dans les eaux portugaises. Le groupe y teste des systèmes autonomes modulaires et interconnectés pour la protection des ports, des infrastructures critiques et des eaux côtières.

Sa contribution repose notamment sur un centre mobile de commandement et de contrôle destiné à la marine allemande, ainsi que sur Rheinmetall Battlesuite, une architecture ouverte permettant d'intégrer des capteurs, des effecteurs et des modules de mission de différents partenaires.

Les expérimentations portent également sur des capteurs sous-marins autonomes afin de générer une situation opérationnelle persistante et de piloter, depuis une interface commune, plusieurs systèmes de types et de fabricants différents. Rheinmetall participe à cet exercice depuis 2024 en qualité d'intégrateur de systèmes maritimes multidimensionnels, avec pour objectif d'améliorer leur interopérabilité et de tester ses développements dans des conditions opérationnelles réalistes.

Le titre évolue à proximité de son point d'équilibre ce matin, autour des 1 010 euros.