Rheinmetall teste des navettes téléopérées sur routes ouvertes à Düsseldorf

Le groupe de défense et sa filiale MIRA lancent, avec Rheinbahn et l'aéroport de Düsseldorf, une expérimentation destinée à évaluer le potentiel de la télé-opération pour les transports publics.

Rheinmetall annonce, avec sa filiale MIRA, le lancement d'un projet pilote de navettes téléopérées sur routes ouvertes autour de l'aéroport de Düsseldorf, en partenariat avec Rheinbahn et l'aéroport. L'expérimentation, qui se déroule du 13 juillet au 28 août 2026, relie la gare de l'aéroport aux terminaux afin d'évaluer cette technologie dans des conditions réelles d'exploitation.

Le projet vise notamment à mesurer les performances de la télé-opération dans le trafic, son intégration aux réseaux de transport existants, la sécurité, la fiabilité du système ainsi que son acceptation par les passagers et les conducteurs. Chaque véhicule est piloté à distance depuis un centre de contrôle situé sur le campus EUREF de Düsseldorf, avec un opérateur de sécurité présent à bord pouvant reprendre la main à tout moment.

Cette expérimentation s'inscrit dans le projet de recherche PoQuaSIA, financé par le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie dans le cadre de l'initiative européenne 8ra, afin de développer une infrastructure numérique sécurisée pour des applications critiques comme la téléopération des véhicules. Les partenaires estiment que cette technologie pourrait contribuer à répondre à la pénurie de conducteurs et préparer le déploiement de services de mobilité plus automatisés.