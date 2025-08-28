Rheinmetall se montre intéressé par la reprise du constructeur naval allemand NVL, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Cet article du 27 août a été mis à jour le 28 août pour changer la source d'approvisionnement, ajouter les ventes au paragraphe 4 et le commentaire de la NVL au paragraphe 8) par Matthias Inverardi et Sabine Siebold

Legéanteuropéen dela défense Rheinmetall RHMG.DE a manifesté son intérêt pour lareprise du constructeur naval allemand Naval Vessels Luerssen,ont déclaré des sources industrielles à Reuters mercredi, alors que l'entreprise basée à Duesseldorf cherche à se développer dans le secteur naval.

Selon le journal Bild, qui a été le premier à rapporter les projets de Rheinmetall, le conseil de surveillance a l'intention d'envisager l'achat dans les semaines à venir.

Selon Bild, la famille Luerssen, propriétaire du constructeur naval, envisage de céder ses chantiers navals militaires de Hambourg, Wilhelmshaven et Wolgast pour se concentrer sur la construction de mégayachts.

La société privée NVL est l'un des principaux constructeurs de navires de guerre, aux côtés de la division TKMS de Thyssenkrupp, avec un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars), a rapporté Bild.

Une personne au fait du dossier , citée par le journal, a déclaré que toute acquisition pourrait encore échouer, car la famille Luerssen devrait l'approuver.

Interrogé sur le rapport de Bild, le directeur général de Rheinmetall, Armin Papperger, a déclaré aux journalistes que l'entreprise était toujours intéressée par l'élargissement de son portefeuille de produits, sans donner plus de détails.

M. Papperger a déclaré au début du mois que Rheinmetall, qui fabrique des chars et des munitions, était en pourparlers avec des partenaires pour investir dans le secteur naval.

Un porte-parole de NVL a déclaré jeudi que la société ne commentait pas publiquement les spéculations et qu'elle ne fournirait pas d'autres informations à ce sujet.

Rheinmetall est l'un des principaux bénéficiaires des efforts déployés par l'Europe pour améliorer ses capacités de défense à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Par ailleurs, Dennis Goege, le directeur européen de l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N , a déclaré à WirtschaftsWoche que l'entreprise était en pourparlers pour que Rheinmetall fabrique des missiles , y compris des types ATACMS et Hellfire, sur son site en expansion d'Unterluess, dans le nord de l'Allemagne.

Les deux entreprises ont déclaré en avril qu'elles élargiraient leur coopération au-delà d'un protocole d'accord signé en 2024, Lockheed fournissant la technologie des missiles et des fusées, et Rheinmetall fabriquant et vendant des missiles en Europe.

M. Goege a précisé que la liste définitive des missiles n'avait pas encore été déterminée.

Rheinmetall, qui a commencé cette année à fabriquer des pièces de fuselage pour les avions de chasse F-35 de Lockheed, a refusé de commenter le rapport.

Mercredi également, Papperger a signé un contrat pour la construction d'une usine de poudre en Roumanie, d'une valeur d'environ un demi-milliard d'euros, suite à l'annonce faite mardi que Rheinmetall prévoyait de produire de la poudre à canon et des obus d'artillerie de 155 mm en Bulgarie dans le cadre de deux accords de coentreprise.

(1 dollar = 0,8542 euro)