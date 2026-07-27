Rheinmetall, sacrifié sur l'autel du budget allemand 2027 ?

Selon un document consulté par Bloomberg, Berlin prévoirait de réduire ses dépenses de défense consacrées aux munitions l'an prochain au profit d'autres capacités. De quoi accentuer les difficultés de Rheinmetall AG, premier fabricant mondial d'obus d'artillerie de 155 mm ?

Alors que les dépenses de défense de l'Allemagne sont attendues en fortes hausses d'ici 2030, le poste "munitions" serait pour sa part en forte baisse dès l'an prochain, passant de 11 à 9,6 MdsEUR entre 2026 et 2027, rapporte Bloomberg. Dans le détail, la ligne budgétaire 2027 serait composée de 7,7 MdsEUR consacrés aux achats de munitions auxquels s'ajouteraient 1,9 MdEUR provenant d'un fonds spécial pour la défense.

Première victime de cette contraction budgétaire ? Rheinmetall. Le géant du secteur, spécialiste des chars et de l'artillerie lourde, est d'ailleurs délaissé par les marchés depuis le début de l'année (le titre a perdu près du tiers de sa valeur depuis le 1er janvier) au détriment de spécialistes des nouvelles technologies comme les drones et la robotique.

Dans une note publiée ce matin, Goldman Sachs met d'ailleurs en avant plusieurs jeunes pousses de défense technologique allemandes, comme Helsing, Quantum Systems, STARK, ARX Robotics ou Blackshark.ai.

Ainsi, le document budgétaire allemand qui circule parmi des opérateurs de marché et des fonds spéculatifs, "soulève de nouvelles interrogations sur l'intérêt d'investir dans les groupes traditionnels de défense, y compris un acteur majeur comme Rheinmetall, valorisé à 49 MdsEUR", relève-t-on chez Bloomberg.

Une porte-parole du ministère allemand de la Défense a toutefois assuré que "l'approvisionnement en munitions est et restera une priorité".

Pour l'instant, le titre Rheinmetall semble échapper à ces préoccupations et gagne 3% à Francfort.