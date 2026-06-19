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Rheinmetall s'arme au Japon, ASML s'enraye en Chine
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 09:54

Süss Microtec progresse avant son entrée dans le MDAX, tandis que Novo Nordisk reprend un peu d'air après un relèvement de recommandation. La séance démarre plus brutalement pour 2CRSI, attaqué par Grizzly Research, et pour PPHE Hotel Group, lâché par un potentiel acquéreur.

Actions en hausse

Suss Microtec ( 9%) : le spécialiste allemand des équipements pour semi-conducteurs grimpe à un nouveau plus haut annuel à l'approche de son entrée historique dans le MDAX, prévue dès le lundi 22 juin, qui génère des achats préventifs des fonds indiciels et des investisseurs institutionnels. Cette intégration, actée via la procédure d'admission accélérée "Fast Entry", consacre le groupe parmi les 90 plus grandes capitalisations allemandes en flottant.

Rheinmetall ( 3%) : le géant allemand de la défense salue une information du Nikkei faisant état d'un projet de production d'équipements militaires au Japon, ouvrant une nouvelle perspective de croissance géographique pour le groupe dans un contexte de réarmement mondial accéléré.

Novo Nordisk ( 2%) : le laboratoire danois profite d'un relèvement de recommandation de Nordea Bank, qui passe de conserver à acheter avec un objectif de cours fixé à 350 DKK. La décision de la banque scandinave redonne confiance aux investisseurs alors que la Fondation Novo Nordisk annonce simultanément un investissement de 450 MDKK dans la recherche cardiométabolique.

Thales ( 2%) : le groupe français de défense et d'électronique réagit favorablement à l'annonce, lors du salon Eurosatory, d'un protocole d'accord avec Arquus visant à intégrer ses mortiers rayés SpinFire de 120 mm sur les véhicules tactiques légers du partenaire. Cet accord illustre la dynamique de consolidation industrielle dans le secteur de la défense terrestre française.

Actions en baisse

2CRSI (-43%) : le spécialiste français des serveurs haute performance plonge après la publication d'un rapport accusateur du vendeur à découvert Grizzly Research, qui a provoqué la suspension de la cotation du titre. La société conteste les allégations, et Portzamparc relativise l'attaque, mais l'incertitude pèse lourdement sur les investisseurs.

PPHE Hotel Group (-13%) : le groupe hôtelier londonien chute après l'échec de la proposition de rachat de Fattal Hotel Group. L'acquéreur potentiel a indiqué qu'il ne poursuivrait pas son offre tant que l'actionnaire majoritaire Euro Plaza Holdings, qui détient 33% du capital, y resterait opposé.

Julius Bär (-3%) : la banque privée zurichoise est sanctionnée par une dégradation de Keefe Bruyette & Woods, qui abaisse sa recommandation de performance de marché à sous-performance et ramène son objectif de cours de 74 à 70 CHF. Ce repositionnement baissier du courtier américain spécialisé dans les valeurs financières pèse sur le titre en séance matinale.

ASML Holding (-2%) : le spécialiste néerlandais des équipements lithographiques est plombé par des informations de Bloomberg faisant état de soupçons de Washington quant à la présence de ses machines en Chine, ravivant les craintes sur le respect des contrôles à l'exportation.

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