Rheinmetall remporte un contrat de 61 MEUR pour moderniser le centre d'entraînement de l'armée allemande
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:21

Rheinmetall annonce un contrat d'environ 61 MEUR pour adapter le centre d'entraînement au combat de l'armée allemande (GÜZ) au programme de numérisation des opérations terrestres (D-LBO), avec une intégration complète prévue début 2028.
Le projet porte notamment sur l'ajout d'un nouveau système de radio numérique, l'extension de l'infrastructure radio existante et la mise en place d'un réseau large bande 5G. La solution intégrera également le logiciel Tactical Core de Blackned ainsi que les données des systèmes de commandement numériques Sitaware Frontline et HQ dans le centre de conduite.
Cette modernisation doit renforcer les capacités d'entraînement et d'interopérabilité de la Bundeswehr et de ses alliés de l'OTAN.
Rheinmetall rappelle que ce contrat s'inscrit dans une série de projets majeurs remportés dans la numérisation des forces terrestres, dont l'intégration des systèmes IT de plateformes et la mise en oeuvre du réseau TaWAN LBO.

Valeurs associées

