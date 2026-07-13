Rheinmetall remporte un contrat avec l'armée britannique, le titre grimpe

Le groupe allemand participera pendant 15 ans à la transformation numérique des capacités d'entraînement collectif des forces terrestres du Royaume-Uni au sein d'un consortium piloté par Raytheon UK. Le titre progresse de près de 1% ce matin à la Bourse de Francfort.

Rheinmetall annonce que sa filiale Rheinmetall Electronics UK jouera un rôle clé au sein du consortium Omnia Training, retenu pour le programme Army Collective Training System (ACTS), qui s'inscrit dans la transformation de l'entraînement collectif de l'armée britannique.

La part du contrat revenant à Rheinmetall est évaluée à près de 1 MdEUR. La mise en oeuvre opérationnelle débutera à l'été 2026 et le contrat de services s'étendra sur 15 ans.

Le groupe interviendra comme partenaire des systèmes d'entraînement terrestre, avec des responsabilités couvrant l'intégration de systèmes de simulation en conditions réelles, virtuelles et constructives, ainsi que la gestion des infrastructures d'entraînement, de la configuration des systèmes et du soutien logistique.

Ce projet permettra à Rheinmetall de renforcer durablement ses sites, ses effectifs et ses capacités industrielles au Royaume-Uni, avec la création et la sécurisation de nombreux emplois qualifiés, notamment sur l'île de Wight, à Southampton, Bristol et Warminster.