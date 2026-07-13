 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall remporte un contrat avec l'armée britannique, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 09:33

Le groupe allemand participera pendant 15 ans à la transformation numérique des capacités d'entraînement collectif des forces terrestres du Royaume-Uni au sein d'un consortium piloté par Raytheon UK. Le titre progresse de près de 1% ce matin à la Bourse de Francfort.

Rheinmetall annonce que sa filiale Rheinmetall Electronics UK jouera un rôle clé au sein du consortium Omnia Training, retenu pour le programme Army Collective Training System (ACTS), qui s'inscrit dans la transformation de l'entraînement collectif de l'armée britannique.

La part du contrat revenant à Rheinmetall est évaluée à près de 1 MdEUR. La mise en oeuvre opérationnelle débutera à l'été 2026 et le contrat de services s'étendra sur 15 ans.

Le groupe interviendra comme partenaire des systèmes d'entraînement terrestre, avec des responsabilités couvrant l'intégration de systèmes de simulation en conditions réelles, virtuelles et constructives, ainsi que la gestion des infrastructures d'entraînement, de la configuration des systèmes et du soutien logistique.

Ce projet permettra à Rheinmetall de renforcer durablement ses sites, ses effectifs et ses capacités industrielles au Royaume-Uni, avec la création et la sécurisation de nombreux emplois qualifiés, notamment sur l'île de Wight, à Southampton, Bristol et Warminster.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 000,600 EUR XETRA +0,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Hausse de 10% des livraisons de véhicules de Stellantis au 2e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.07.2026 10:27 

    Le constructeur automobile américano-franco-italien Stellantis a annoncé lundi une progression de 10% de ses livraisons mondiales de véhicules au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, soutenue notamment par les Etats-Unis. Sur les trois ... Lire la suite

  • Des secouristes s'apprêtent à évacuer des corps de victimes de l'incendie du bar Rong Beer Na Lat Phrao à Bangkok, le 13 juillet 2026 ( AFP / chanakarn LAOSARAKHAM )
    Thaïlande: au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar de Bangkok
    information fournie par AFP 13.07.2026 10:26 

    Un incendie dans un bar a fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés dimanche soir dans la périphérie de Bangkok, selon les autorités et des témoins, la pire catastrophe de ce type en Thaïlande depuis des décennies. Une vidéo authentifiée par l'AFP a montré ... Lire la suite

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 13.07.2026 10:19 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.07.2026 10:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,38 -4,30%
Pétrole Brent
78,26 +3,11%
CAC 40
8 337,58 -0,02%
TOTALENERGIES
69,56 +1,73%
GENFIT
13,92 +1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank