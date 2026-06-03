Rheinmetall présentera ses capacités lors du salon ILA Berlin 2026

Le groupe allemand de défense présentera ses principales innovations dans l'aérien, l'espace, les drones et la défense antiaérienne lors du salon berlinois qui se tiendra du 10 au 14 juin.

Rheinmetall annonce sa participation à l'ILA Berlin 2026 avec un espace d'exposition de 840 m², où le groupe se positionnera comme fournisseur intégré de systèmes de défense couvrant l'ensemble des domaines opérationnels. Parmi les principales nouveautés figurent le drone de combat collaboratif MQ-28 Ghost Bat développé avec Boeing, pour lequel Rheinmetall assurera le rôle de maître d'oeuvre en Allemagne en vue d'une acquisition par la Bundeswehr à l'horizon 2029.

Le groupe mettra également en avant sa coentreprise Rheinmetall ICEYE Space Solutions, récemment bénéficiaire d'un contrat de plusieurs milliards avec la Bundeswehr pour fournir des capacités de renseignement spatial via une constellation de satellites radar à synthèse d'ouverture (SAR).

Parmi les autres équipements exposés figurent la munition rôdeuse FV-014, dotée d'une portée pouvant atteindre 100 km, le système mobile de défense antiaérienne Skyranger 30 monté sur véhicule Boxer, ainsi que le véhicule aéroporté Caracal.

Le titre recule d'environ 2,2% en fin de matinée à Francfort.