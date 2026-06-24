Rheinmetall : partenariat stratégique en Grèce et contrat en Roumanie

Le groupe allemand multiplie les initiatives en Europe du Sud-Est, avec un partenariat industriel stratégique en Grèce et une importante commande de systèmes de défense aérienne en Roumanie, dans un contexte de renforcement des capacités militaires de l'OTAN.

Rheinmetall Landsysteme annonce la signature d'un accord-cadre stratégique de long terme avec GEK TERNA, l'un des plus grands groupes d'infrastructures et d'énergie de Grèce, destiné à renforcer les capacités de défense de la Grèce et à consolider sa base industrielle souveraine dans ce secteur.

Il s'agira d'associer l'expertise de GEK TERNA dans les infrastructures, l'énergie et les investissements industriels en Europe du Sud-Est au portefeuille de systèmes terrestres et de technologies de défense de Rheinmetall.

L'idée est aussi de créer une forte valeur locale avec le renforcement des compétences nationales et des avancées technologiques durables. L'accord prévoit notamment la fourniture de nouveaux systèmes terrestres tactiques aux forces armées helléniques ainsi que la maintenance et la modernisation des équipements existants.

Contrat en Roumanie

Rheinmetall a aussi indiqué avoir remporté un contrat auprès du gouvernement roumain pour la fourniture de 24 systèmes de défense aérienne Skyranger 35. Cette commande s'inscrit dans un programme global de 5,7 MdsEUR comprenant également sept systèmes Skynex, deux canons Millennium destinés à la défense aérienne navale ainsi que des véhicules de combat et des navires.

Les systèmes Skyranger 35 seront intégrés sur la plateforme chenillée Lynx KF41. Selon le groupe allemand, ce contrat confirme sa position de fournisseur de référence dans les solutions mobiles de défense aérienne en Europe.

La Roumanie poursuit ainsi la modernisation de ses capacités militaires afin de protéger son territoire et de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Rheinmetall souligne que la combinaison de la puissance de feu et des capteurs du Skyranger 35 avec la mobilité du véhicule Lynx répond aux menaces modernes, notamment celles liées aux drones.

Le titre Rheinmetall cède néanmoins 15% pénalisé par le probable abandon par Berlin d'un projet de construction de 6 frégates qui devenait revenir au groupe, comme nous l'évoquions ce matin.