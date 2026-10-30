 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall livre des Caracal aux armées allemande et néerlandaise
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 15:23

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe de défense a procédé hier à la livraison des premiers exemplaires de série de son véhicule militaire Caracal, lors d'une cérémonie organisée sur son site de production d'Ede, aux Pays-Bas.

Rheinmetall prévoit de livrer plus de 1 500 véhicules aux forces armées allemandes et néerlandaises d'ici 2030. Le contrat comprend également un soutien sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules pendant 20 ans.

Conçu sur la base du châssis Mercedes-Benz Classe G, le Caracal est un véhicule militaire léger, modulaire et polyvalent, destiné notamment aux unités aéroportées et spécialisées. Il peut transporter quatre soldats et leurs équipements, et dispose de 28 configurations d'équipement différentes.

L'assemblage final des véhicules sera réalisé sur le site néerlandais d'Ede. Le ministère néerlandais de la Défense avait déjà reçu un premier exemplaire destiné à la formation des conducteurs le 29 septembre dernier.

Peu avant 15h30, Rheinmetall recule de 1% à Francfort autour des 1 035 euros.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 036,800 EUR XETRA -1,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22,2 -17,16%
CAC 40
7 955,38 -0,18%
Pétrole Brent
117,6 +1,68%
TOTALENERGIES
85,45 +1,00%
SOITEC
119,85 -9,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank