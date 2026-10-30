Rheinmetall livre des Caracal aux armées allemande et néerlandaise

Le groupe de défense a procédé hier à la livraison des premiers exemplaires de série de son véhicule militaire Caracal, lors d'une cérémonie organisée sur son site de production d'Ede, aux Pays-Bas.

Rheinmetall prévoit de livrer plus de 1 500 véhicules aux forces armées allemandes et néerlandaises d'ici 2030. Le contrat comprend également un soutien sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules pendant 20 ans.

Conçu sur la base du châssis Mercedes-Benz Classe G, le Caracal est un véhicule militaire léger, modulaire et polyvalent, destiné notamment aux unités aéroportées et spécialisées. Il peut transporter quatre soldats et leurs équipements, et dispose de 28 configurations d'équipement différentes.

L'assemblage final des véhicules sera réalisé sur le site néerlandais d'Ede. Le ministère néerlandais de la Défense avait déjà reçu un premier exemplaire destiné à la formation des conducteurs le 29 septembre dernier.

Peu avant 15h30, Rheinmetall recule de 1% à Francfort autour des 1 035 euros.