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Etats-Unis: La croissance du PIB accélère moins que prévu au 1er trimestre - 2e estimation
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 15:14

Une usine de camions aux Etats-Unis

Une usine de camions aux Etats-Unis

‌La croissance ​économique américaine s'est accélérée moins que ​prévu au premier trimestre, ​montre la ⁠deuxième estimation ‌publiée jeudi par le département du ​Commerce.

Le ‌produit intérieur ⁠brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de ⁠1,6% ‌sur la période ⁠allant ‌de janvier ⁠à fin mars, contre ⁠une ‌estimation précédente de +2,0 ​et +0,5% ‌au quatrième trimestre.

Les économistes interrogés ​par Reuters attendaient ⁠une croissance de 2,0% sur un an au premier trimestre.

(Rédigé par Augustin ​Turpin)

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