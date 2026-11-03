Rheinmetall : le possible report du contrat Arminius divise les analystes

Le potentiel décalage d'une importante commande de blindés allemands suscite des réactions contrastées chez les bureaux d'études. Si certains relativisent les conséquences de ce report sur les perspectives du groupe de défense, d'autres s'inquiètent de ses répercussions sur le carnet de commandes et la génération de trésorerie. Le titre réagit peu ce matin, reculant de quelque 0,2%, à 997 euros.

Plusieurs analystes réagissent ce matin à des informations évoquant un report du contrat Arminius à février 2027. Pour rappel, ce contrat porte sur une vaste acquisition de véhicules blindés Boxer destinés notamment au transport de troupes, au commandement et à la défense antiaérienne.

Portant sur quelque 1 800 véhicules, ce contrat devait initialement représenter 12,4 MdsEUR de commandes pour Rheinmetall, mais pourrait être réduit d'environ 10%.

Dès hier soir, Charles Armitage, analyste en charge du dossier chez Citigroup, indiquait rester à "achat" sur le titre avec un objectif de cours de 1 408 EUR. Le broker relativise en effet l'importance de ce décalage et estime que les commandes de Rheinmetall pourraient atteindre 110 MdsEUR en 2026, même sans Arminius. Il considère que la réduction du montant du contrat pourrait simplement refléter une modification de la composition des véhicules commandés, mais prévient que le titre pourrait attendre la signature du contrat ou les résultats annuels pour se revaloriser.

De son côté, Jefferies maintient également son conseil "achat", avec un objectif de cours de 1 350 EUR, tandis que Berenberg reste à "conserver", avec un objectif de 1 020 EUR.

Les deux bureaux d'études se montrent un peu plus prudents, jugeant que ce report menace l'objectif de Rheinmetall de dépasser les 100 MdsEUR de carnet de commandes fin 2026.

Berenberg évoque également un impact négatif pouvant atteindre 3 MdsEUR sur le flux de trésorerie disponible, en raison du décalage de l'acompte attendu.

Enfin, Panmure Liberum avait confirmé hier, avant les informations évoquant un éventuel report du contrat, son conseil "achat" sur Rheinmetall, assorti d'un objectif de cours inchangé de 1 529 EUR à douze mois, soit un potentiel de hausse de 47%. A trois ans, l'objectif ressort à 1 728 EUR. Le bureau d'études considérait alors que Rheinmetall présentait le potentiel de revalorisation le plus élevé parmi les valeurs de l'aéronautique et de la défense qu'il couvre, malgré la forte progression de certains titres du secteur.