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Rheinmetall : l'Allemagne ouvre la voie à l'acquisition d'un 4e navire de renseignement
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 18:22
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Le ministère allemand de la Défense veut porter à 4 le nombre de bâtiments de classe 424 destinés aux missions de renseignement de la Bundeswehr.

Rheinmetall rapporte ce soir que le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a ouvert la voie à l'acquisition d'un 4e navire de renseignement de la flotte, alors que 3 bâtiments sont actuellement en construction. Le projet doit désormais être soumis au vote du Parlement.

Boris Pistorius précise avoir pris cette orientation "en étroite concertation" avec le chef de la Marine allemande et celui du service chargé du cyberespace et du domaine informationnel. Le nouveau profil capacitaire de la Bundeswehr fixait en effet un besoin total de 4 navires de ce type.

Longs d'environ 130 mètres, les bâtiments de classe 424 serviront de plateformes de reconnaissance pour la collecte de renseignements maritimes. Leurs capteurs permettront de surveiller le spectre électromagnétique sur terre, dans les airs et en mer afin d'améliorer la collecte de renseignements.

Les spécialistes du service chargé du cyberespace et du domaine informationnel exploiteront les capacités techniques embarquées pour recueillir et analyser les informations. Les nouveaux navires doivent entrer progressivement en service à partir de 2029 et assurer cette capacité pour les prochaines décennies.

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