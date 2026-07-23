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Rheinmetall investit 500 MEUR dans une méga-usine de poudre en Bavière
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 16:53
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Le groupe allemand accélère l'expansion de ses capacités de production de munitions avec un nouveau site destiné à renforcer l'approvisionnement de l'Allemagne, de l'Union européenne et de l'OTAN.

Déjà évoquée hier, l'information est désormais officielle : Rheinmetall a débuté la construction d'une nouvelle usine de poudre à Aschau am Inn, en Allemagne, présentée comme l'une des plus grandes et des plus modernes d'Europe. Le projet prévoit un investissement de 500 MEUR et doit permettre de porter la capacité annuelle du site à plus d'un million de modules de charge propulsive et 4 200 tonnes de poudre d'ici 2028.

La production démarrera progressivement à partir de 2027. Sur les 24 prochains mois, la production de poudre et de modules de charge propulsive doit plus que doubler, avec 2 500 tonnes de poudre supplémentaires, plus de 5 millions de composants combustibles et plus d'un million de modules produits chaque année.

Le site, qui s'étendra de 90 à 110 hectares, emploie déjà plus de 800 personnes, contre environ 440 en 2022. Rheinmetall prévoit de créer plusieurs centaines de postes supplémentaires pour atteindre environ 1 400 salariés.

Ce projet s'inscrit dans le programme "Firepower" du groupe, qui vise une capacité annuelle de 20 000 tonnes de poudre propulsive d'ici 2030 afin de répondre aux besoins de la Bundeswehr, de l'OTAN et de l'Union européenne. Rheinmetall indique investir au total environ 650 MEUR dans la production de poudre propulsive et de ses précurseurs, dont 350 MEUR à Aschau.

Peu avant 17h, le titre progressait de 1,8% à Francfort.

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