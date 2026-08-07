Rheinmetall indique que l'augmentation de la production d'ATACMS prendra du temps, les États-Unis devant reconstituer leurs stocks

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* La production conjointe de l'ATACMS avec Lockheed en Allemagne pourrait contribuer à reconstituer les stocks américains, selon M. Papperger

* La part de Rheinmetall dans le contrat prévu pour les véhicules Boxer s'élève à 12,4 milliards d'euros

* M. Papperger indique que les négociations avec Iveco dépendent du nouveau directeur général de Leonardo, Lorenzo Mariani

(Réécriture avec plus de détails tirés de l'interview) par Matthias Inverardi

Rheinmetall RHMG.DE a déclaré vendredi qu’il faudrait du temps pour monter en puissance la production prévue de missiles ATACMS avec Lockheed Martin LMT.N , soulignant le défi auquel sont confrontés les États-Unis pour reconstituer leurs stocks d’armes épuisés par la guerre avec l’Iran .

Reuters a rapporté cette semaine que l’armée américaine avait épuisé une grande partie de son stock mondial de missiles de précision à longue portée au cours du conflit de cinq mois avec l’Iran, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’état de préparation militaire face à de futures crises.

Le président Donald Trump a minimisé les inquiétudes concernant la pénurie d’armes jeudi , affirmant que les États-Unis disposaient d’un approvisionnement quasi illimité pour certaines munitions, tout en reconnaissant que les stocks d’autres types de munitions étaient plus limités. Il a ajouté que les entreprises américaines du secteur de la défense augmentaient leurs capacités de production.

Rheinmetall a signé le mois dernier un protocole d’accord avec Lockheed en vue de produire conjointement des systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) dans l’usine de Rheinmetall à Unterlüß, dans le nord de l’Allemagne. Les installations de production devraient être mises en place l’année prochaine.

« Naturellement, il y aura également une capacité suffisante pour reconstituer les arsenaux militaires américains épuisés par le conflit impliquant l’Iran », a déclaré le directeur général Armin Papperger à Reuters lors d’un entretien réalisé jeudi, mais publié vendredi.

« Cela ne se fera pas en deux ans. Cela prendra beaucoup plus de temps. »

Partout dans le monde, les entreprises du secteur de la défense se livrent à une course effrénée pour répondre à une forte hausse de la demande, alors que les gouvernements augmentent leurs dépenses militaires dans le contexte des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, et que les États-Unis font pression sur l’Europe pour qu’elle assume davantage la responsabilité de sa propre sécurité.

CONTRIBUER À RENFORCER LES DÉFENSES DE L’EUROPE

Rheinmetall figure parmi les principaux bénéficiaires de la volonté de l’Europe d’augmenter ses dépenses de défense.

Le plus grand fabricant européen de munitions a multiplié les partenariats et les acquisitions afin d’augmenter rapidement ses capacités de production pour répondre à une demande croissante.

La coentreprise ATACMS doit encore être approuvée, mais M. Papperger a déclaré que le processus était bien avancé et bénéficiait du soutien du gouvernement américain.

Les partenaires ont l’intention de cibler le marché mondial des missiles ATACMS, a-t-il ajouté. « Il y aura un marché pour les missiles pendant les 15 prochaines années. »

Rheinmetall prévoit que la coentreprise générera ses premiers revenus en 2028 , a déclaré le directeur général.

DES DISCUSSIONS SONT NÉCESSAIRES AVEC LE NOUVEAU directeur général DE LEONARDO

M. Papperger a déclaré que Rheinmetall restait intéressé par l’acquisition de la division de camions militaires d’Iveco IVG.MI auprès de l’italien Leonardo LDOF.MI , mais que les futures négociations dépendraient du nouveau directeur général, Lorenzo Mariani.

« J’avais conclu un accord verbal avec son prédécesseur », a déclaré M. Papperger. « M. Mariani peut fixer de nouvelles conditions, et nous verrons si celles-ci restent intéressantes pour Rheinmetall. »

L’accord n’est pas menacé, a ajouté M. Papperger, précisant qu’il espérait rencontrer M. Mariani après la pause estivale.

CONTRAT BOXER PRÉVU D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

Rheinmetall, qui a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires après l’annulation par l’Allemagne de son programme de frégates F126, s’attend également à ce qu’un contrat de plusieurs milliards d’euros portant sur la fourniture de véhicules blindés Boxer à l’armée allemande soit signé d’ici la fin de l’année, a déclaré M. Papperger.

« Rien ne s'y oppose absolument », a-t-il déclaré.

La part de Rheinmetall dans ce contrat s’élèverait à 12,4 milliards d’euros (14,3 milliards de dollars), tandis que la valeur totale, en incluant son partenaire KNDS, devrait atteindre environ 25 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8681 euro)