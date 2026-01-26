Rheinmetall et OHB envisagent un réseau satellitaire militaire équivalent à Starlink pour la Bundeswehr
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 08:41
Cette initiative leur permettrait de capter une partie du budget de 35 milliards d'euros que Berlin prévoit de consacrer aux technologies spatiales militaires. Le projet, encore à un stade préliminaire, viserait à créer une constellation de satellites en orbite basse, spécifiquement conçue pour les besoins de la Bundeswehr.
Ces discussions interviennent alors que les industriels européens de la défense et du spatial se livrent une bataille pour décrocher les contrats promis par l'Allemagne, qui cherche à renforcer son autonomie stratégique et à réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, rappelle le quotidien britannique des affaires.
Le réseau militaire envisagé offrirait une connectivité résiliente sur le champ de bataille, à l'image de ce que Starlink a fourni aux forces ukrainiennes après l'invasion russe. Berlin ambitionne de devenir le troisième investisseur mondial dans le spatial, derrière Washington et Pékin.
OHB, qui a déjà fourni des satellites au programme européen Galileo et à la Bundeswehr, voit dans ce projet une chance de se positionner face à la consolidation du secteur autour d'Airbus, Thales et Leonardo. De son côté, Rheinmetall, historiquement centré sur les blindés et les munitions, accélère sa diversification. Il a récemment remporté un contrat spatial de 2 milliards d'euros avec la société finlandaise Iceye pour produire des satellites radar.
Valeurs associées
|1 830,500 EUR
|XETRA
|+0,03%
A lire aussi
-
L'or a dépassé lundi pour la première fois la barre des 5.000 dollars, jouant son rôle de valeur refuge face aux incertitudes suscitées par la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis, tandis que les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en ... Lire la suite
-
L'or évolue lundi au-dessus de la barre des 5.000 dollars pour la première fois de son histoire, profitant de son statut de valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires suscitées par la présidence de Donald Trump. Le prix du métal ... Lire la suite
-
Des dirigeants européens discuteront lundi en Allemagne de leur coopération énergétique et sécuritaire en mer du Nord, et devraient aborder la question de la menace russe et des ambitions américaines pour le Groenland. L'avenir du territoire autonome danois, convoité ... Lire la suite
-
Le maire d' Orange (Vaucluse), Yann Bompard, a été condamné lundi à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 18 mois de prison avec sursis pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire. Le tribunal correctionnel de Marseille a également ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer