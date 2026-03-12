 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall et Nooteboom s'allient pour développer des remorques militaires lourdes
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 10:27

Le groupe allemand de défense et le spécialiste néerlandais du transport exceptionnel unissent leurs compétences pour répondre à la hausse de la demande européenne en solutions de transport militaire lourd.

Rheinmetall annonce la signature d'un accord de coopération avec Nooteboom Trailers B.V. pour développer, industrialiser et commercialiser des solutions de remorques militaires pour équipements lourds (HET, Heavy Equipment Trailer). Le partenariat vise à répondre à la demande croissante en Europe pour des capacités de transport tout-terrain destinées aux véhicules militaires lourds.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte d'augmentation des programmes d'acquisition de l'OTAN pour des chars de combat, véhicules de combat d'infanterie et obusiers automoteurs. La coopération doit renforcer la position des deux groupes dans le domaine de la mobilité militaire et soutenir la compétitivité de l'industrie de défense européenne.

La solution conjointe associera les tracteurs militaires à haute mobilité de Rheinmetall MAN Military Vehicles à un système de remorque développé par Nooteboom, permettant de transporter des véhicules lourds à roues ou à chenilles, ainsi que des véhicules blindés du génie ou de dépannage.

Le titre Rheinmetall gagne actuellement 3,3% à Francfort.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 569,500 EUR XETRA +3,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank