Rheinmetall et ICEYE fédèrent le NewSpace allemand

La coentreprise des deux groupes rassemble plusieurs acteurs technologiques allemands afin de développer une architecture intégrée de renseignement, surveillance et reconnaissance depuis l'espace.

Rheinmetall annonce, aux côtés de son partenaire ICEYE (société finlandaise spécialisée dans l'observation de la Terre par satellites radar à synthèse d'ouverture), la création de nouvelles capacités de renseignement spatial pour l'Allemagne via leur coentreprise Rheinmetall ICEYE Space Solutions. Les premiers partenaires associés sont Reflex Aerospace, OroraTech, ConstellR et LiveEO.

La plateforme vise à intégrer, pour la première fois, plusieurs technologies clés du secteur spatial allemand au sein d'une architecture unifiée de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Le projet combine des capacités d'observation de la Terre, de traitement des données assisté par intelligence artificielle et d'acquisition rapide de cibles afin de fournir un système opérationnel couvrant les domaines spatial, aérien, terrestre, maritime et cyber.

Selon Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall, l'objectif est de relier des capacités existantes au sein d'une architecture unique permettant une prise de décision opérationnelle plus rapide.