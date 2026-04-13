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Rheinmetall et Destinus s'associent dans une nouvelle entreprise de missiles
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 3 et 4, et du contexte au paragraphe 6)

L'entreprise allemande Rheinmetall

RHMG.DE et Destinus, une entreprise européenne de technologie de défense basée aux Pays-Bas, ont convenu d'établir une coentreprise pour fournir des systèmes de missiles avancés, ont déclaré les entreprises lundi.

L'entreprise devrait s'appeler Destinus Strike Systems et sera mise en place au cours du second semestre de l'année.

"Nous combinons les capacités de production et l'expérience de Rheinmetall dans la gestion de programmes à grande échelle avec la technologie spécifique et la conception de systèmes de Destinus", a déclaré Armin Papperger, chef de Rheinmetall, dans un communiqué.

Selon Mikhail Kokorich, cofondateur et directeur général de Destinus, la contrainte en Europe aujourd'hui n'est pas la demande mais la capacité industrielle.

Rheinmetall et Destinus détiendront respectivement 51 % et 49 % des parts.

Rheinmetall a élargi son rôle dans les systèmes de missiles par l'intégration de la défense aérienne et la production sous licence, en intégrant des intercepteurs à courte portée dans ses plates-formes Skynex et Skyranger tout en poursuivant une coentreprise avec Lockheed Martin LMT.N pour fabriquer des missiles tels que l'ATACMS et le Patriot PAC-3 en Europe.

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