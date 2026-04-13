Rheinmetall et Destinus s'allient pour produire des missiles en Europe
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:45
Rheinmetall annonce la création d'une coentreprise avec Destinus, baptisée Rheinmetall Destinus Strike Systems, dont la mise en place est prévue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Détenue à 51% par Rheinmetall et 49% par Destinus, elle se concentrera sur la fabrication, la commercialisation et la livraison de missiles de croisière et d'artillerie balistique.
Le partenariat vise à combiner les capacités industrielles du groupe allemand avec l'expertise technologique de Destinus, notamment dans les systèmes déjà testés en conditions réelles. La production en série et la qualification seront assurées en Allemagne, tandis que Destinus poursuivra le développement de composants clés en Europe.
"Nous combinons capacités industrielles et savoir-faire technologique pour poser les bases de missiles opérationnels à grande échelle", a commenté
Armin Papperger, dirigeant de Rheinmetall.
Le marché visé couvre l'Europe et certains pays de l'OTAN, avec une demande croissante pouvant atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers de systèmes par an.
Le titre Rheinmetall gagne près de 2% ce matin à Francfort dans un DAX en baisse de 1%.
Valeurs associées
|1 484,800 EUR
|XETRA
|+1,43%
A lire aussi
-
Les Philippines ont accusé lundi des pêcheurs chinois d'avoir déversé du cyanure dans les eaux de l'archipel des Spratleys, en mer de Chine méridionale, une zone stratégique disputée et théâtre de confrontations régulières entre les deux pays. Invoquant des arguments ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEURS
-
Les Etats-Unis doivent commencer à bloquer lundi les ports iraniens au lendemain de l'échec de pourparlers avec l'Iran, qui crie à la "piraterie" et menace de s'en prendre aux ports de la région. Lundi 14H00 GMT: c'est à cette heure que le président américain Donald ... Lire la suite
-
Le système monétaire mondial est menacé par les risques de cyberattaques posés par l'essor de l'intelligence artificielle, selon le FMI
Anthropic assure que son nouveau modèle d'IA Mythos a la capacité de déceler les failles informatiques à une vitesse et une échelle inédite. Le système monétaire mondial est menacé par des l'essor de l'intelligence artificielle, qui pose des risques majeurs et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer