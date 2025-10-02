Rheinmetall enregistre une commande de 60 MEUR dans l'électromobilité
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 12:53
Ces composants, essentiels à la sécurité des véhicules électriques, permettent l'activation et la coupure fiables du système haute tension, notamment en cas d'accident ou de court-circuit. Rheinmetall en profite pour rappeler que ses contacteurs sont conçus pour des plateformes 450 et 900 volts, favorisant ainsi la stratégie d'électrification des constructeurs et la transformation du groupe vers l'électromobilité.
'Cette nouvelle commande consolide la présence croissante de Rheinmetall sur le marché des contacteurs haute tension et confirme son rôle de partenaire de confiance à l'échelle mondiale dans les composants pour véhicules électriques', assure la société dans son communiqué.
Valeurs associées
|1 970,500 EUR
|XETRA
|+1,00%
A lire aussi
-
CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, ... Lire la suite
-
Malgré les turbulences politiques et les disparités géographiques, le secteur mondial de la Santé affiche aujourd'hui le meilleur profil de performance parmi les grands secteurs boursiers. Avec un rating EQUITY GPS agrégé de 6,3/10, il surpasse les autres segments ... Lire la suite
-
Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote ... Lire la suite
-
Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes au Maroc alors qu'elles tentaient "de prendre d'assaut" une brigade, au deuxième jour de violences en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer