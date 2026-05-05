Rheinmetall en hausse malgré des résultats préliminaires décevants

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand publie des indicateurs préliminaires contrastés pour le premier trimestre, avec des revenus inférieurs au consensus mais un carnet de commande bien rempli et des objectifs ambitieux pour la seconde partie de l'année. Le titre progresse de 1,6% à Francfort.

A quelques jours de la publication de ses résultats trimestriels, prévue le 7 mai, Rheinmetall a publié des résultats préliminaires au titre du 1er trimestre. Le groupe d'armement annonce un chiffre d'affaires de 1,938 MdEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 7,7% sur un an, mais inférieur au consensus de 2,3 MdsEUR.

Le résultat opérationnel atteint 224 MEUR (consensus : 229 MEUR), en progression de 33 MEUR, avec une marge de 11,6%, contre 10,5% un an plus tôt, conforme aux attentes du marché.

La performance devrait s'accélérer au deuxième trimestre, portée par la montée en cadence des livraisons dans les segments armes et munitions, notamment grâce au démarrage complet du site de Murcie en Espagne, ainsi que par la livraison de camions déjà produits pour un client allemand, assure le groupe.

Le carnet de commandes s'établit à environ 73 MdsEUR, en hausse de 31% sur un an, soutenu par des prises de commandes de 4,9 MdsEUR et l'intégration initiale du backlog de Naval Systems.

Le flux de trésorerie disponible opérationnel (OFCF) ressort négatif à -285 MEUR, pénalisé par la hausse des investissements et du besoin en fonds de roulement, avec de faibles acomptes clients. Un chiffre qui ressort "très en dessous du consensus de 181 MEUR, en raison d'une forte hausse du besoin en fonds de roulement et de faibles acomptes clients", souligne Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue.

Rheinmetall confirme par ailleurs ses objectifs annuels 2026, visant une croissance du chiffre d'affaires de 40 à 45%, une marge opérationnelle d'environ 19% et un taux de conversion de trésorerie supérieur à 40%.

Des analystes plutôt positifs sur le titre

Réagissant à cette publication, DZ Bank confirme son conseil à l'achat sur le titre Rheinmetall, avec un objectif de cours relevé de 2 180 à 2 188 EUR .

Selon le broker, le premier trimestre est ressorti en deçà des attentes en raison d'effets de timing, notamment liés à des décalages de facturation et à une montée en puissance progressive de certaines capacités.

La note souligne toutefois la solidité du carnet de commandes, avec une prise de commandes atteignant 4,9 Md EUR, soutenue notamment par la demande dans la division défense. Le bureau d'études salue aussi des perspectives qui "restent bien orientées" malgré un profil d'activité plus faible au premier trimestre.

De son côté, Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies , confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 2 220 EUR. L'analyste évoque elle aussi des résultats préliminaires sous les attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,7% mais inférieur de 15% au consensus, et un EBIT également décevant.

La note met toutefois en avant des commentaires jugés encourageants pour le premier semestre, avec une accélération attendue au deuxième trimestre grâce à la montée en cadence de la production et aux livraisons en Allemagne.

D'après le bureau d'études, la visibilité reste solide avec des objectifs annuels confirmés, soutenus par un carnet de commandes record de 73 Md EUR et des perspectives de commandes importantes, notamment en Allemagne.

Enfin, pour AlphaValue , "le thème porteur de la défense et le carnet de commandes massif de 73 Md EUR restent intacts, mais Rheinmetall devient clairement un dossier d'exécution ("show-me")".

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