Rheinmetall en hausse après une importante commande d'obus

Le groupe allemand livrera des milliers d'obus de 155 mm à un client international pour un contrat dépassant les 100 millions d'euros. Le titre progresse de 1,1% ce matin à Francfort, repassant ainsi au-dessus du seuil symbolique de 1 000 euros.

Rheinmetall annonce avoir reçu une commande portant sur une quantité d'environ 10 000 à 20 000 obus d'artillerie ("low five-figure quantity") de 155 mm. Le contrat, comptabilisé au 3e trimestre 2026, représente un montant de plus de 100 MEUR ("low three-digit million-euro range").

La production a déjà débuté et la livraison doit être achevée en 2027. Ces projectiles, déjà utilisés par plusieurs pays de l'OTAN, sont compatibles avec de nombreux systèmes d'armes de 155 mm.

Le groupe poursuit parallèlement l'extension de ses capacités de production et vise environ 1,5 million d'obus de 155 mm par an à l'horizon 2030.

Le titre Rheinmetall reste largement en baisse depuis le début de l'année (environ -35%) et illustre les interrogations du marché quant aux acteurs traditionnels de l'armement.