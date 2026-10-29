Rheinmetall en hausse après une commande de 69 blindés "Schakal"

Le groupe allemand de défense a obtenu une commande supplémentaire de plusieurs centaines de millions d'euros pour équiper les armées allemande et néerlandaise. Les livraisons sont prévues entre mai 2032 et novembre 2033. Le marché apprécie la nouvelle : le titre progresse de 2,4% à Francfort, autour des 1 036 euros.

Rheinmetall annonce que l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) a confié à Artec GmbH, coentreprise de Rheinmetall et KNDS Deutschland, la fourniture de 69 véhicules de combat d'infanterie à roues Schakal, dont 35 destinés à la Bundeswehr et 34 aux forces terrestres néerlandaises.

Ces commandes correspondent à l'exercice de deux options prévues dans le contrat initial d'octobre 2025, portant sur 222 véhicules et assorti d'options pour 200 unités supplémentaires. Le nombre total de Schakal commandés atteint désormais 291 exemplaires.

Le Schakal associe le châssis du blindé à roues Boxer à la tourelle du véhicule de combat d'infanterie Puma. Il est notamment équipé du canon MK 30-2/ABM de Rheinmetall et du missile antichar guidé MELLS.