 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall en hausse après une commande de 69 blindés "Schakal"
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 10:06

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe allemand de défense a obtenu une commande supplémentaire de plusieurs centaines de millions d'euros pour équiper les armées allemande et néerlandaise. Les livraisons sont prévues entre mai 2032 et novembre 2033. Le marché apprécie la nouvelle : le titre progresse de 2,4% à Francfort, autour des 1 036 euros.

Rheinmetall annonce que l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) a confié à Artec GmbH, coentreprise de Rheinmetall et KNDS Deutschland, la fourniture de 69 véhicules de combat d'infanterie à roues Schakal, dont 35 destinés à la Bundeswehr et 34 aux forces terrestres néerlandaises.

Ces commandes correspondent à l'exercice de deux options prévues dans le contrat initial d'octobre 2025, portant sur 222 véhicules et assorti d'options pour 200 unités supplémentaires. Le nombre total de Schakal commandés atteint désormais 291 exemplaires.

Le Schakal associe le châssis du blindé à roues Boxer à la tourelle du véhicule de combat d'infanterie Puma. Il est notamment équipé du canon MK 30-2/ABM de Rheinmetall et du missile antichar guidé MELLS.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 042,000 EUR XETRA +2,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,28 +1,17%
TOTALENERGIES
85,14 +1,84%
Pétrole Brent
114,29 -0,04%
STELLANTIS
4,1375 -3,42%
SOCIETE GENERALE
63,15 +1,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank