Rheinmetall en chute libre, les analystes au chevet du titre

Le groupe allemand de défense a enregistré une forte progression de ses résultats au troisième trimestre 2026, avec une rentabilité supérieure aux attentes des analystes. Jusque là tout semblait parfait. Sauf que le groupe a annoncé réviser à la baisse ses objectifs annuels, évoquant des retards dans plusieurs projets. La sanction a été lourde et immédiate : le titre dévisse de 16% à Francfort, vers 841 EUR.

Commençons par les bonnes nouvelles : Rheinmetall a dégagé un bénéfice net consolidé publié de 347 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2026, en hausse de 71,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 36,4% sur un an, à 3,15 MdsEUR, tiré par les divisions Weapon and Ammunition ( 37%, à 949 MEUR), Vehicle Systems ( 10%, à 1 467 MEUR) ou encore Air Defence ( 65%, à 254 MEUR).

Le résultat opérationnel, indicateur de rentabilité privilégié par Rheinmetall, a progressé de 61,7%, à 553 MEUR, tandis que la marge opérationnelle est passée de 14,8% à 17,5%.

Enfin, l'EBIT publié a atteint 515 MEUR (contre 294 MEUR un an plus tôt), avec une marge EBIT passée de 12,8% à 16,4%.

La génération de trésorerie est restée négative, mais s'est améliorée. Le free cash-flow opérationnel s'est établi à -71 MEUR, contre -168 MEUR un an auparavant. Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint 177 MEUR, contre 77 MEUR au troisième trimestre 2025.

Sur le plan commercial, les prises de commandes fermes ont atteint 3,31 MdsEUR au troisième trimestre, en hausse de 21,7%. À fin septembre, le Rheinmetall Backlog, qui regroupe le carnet de commandes fermes et les volumes attendus au titre des accords-cadres existants, atteignait 78,01 MdsEUR, en hausse de 37,7% sur un an, contre 56,66 MdsEUR.

Des retards qui pèsent sur les ambitions annuelles

C'est à partir de là que le bât blesse. Malgré ces performances trimestrielles prometteuses, Rheinmetall a en effet revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 13,2 MdsEUR, contre une précédente fourchette comprise entre 13,7 et 14,2 MdsEUR. Par ailleurs, l'objectif de marge opérationnelle est également réduit, d'environ 19% à 18,5%.

Cette révision s'explique notamment par le report à 2027 de contributions au chiffre d'affaires et d'avances clients liées au projet Arminius, ainsi que par des décalages d'activité dans les munitions et certains nouveaux projets. Le groupe table désormais sur un free cash-flow opérationnel positif en 2026, sans réitérer son précédent objectif de taux de conversion de trésorerie supérieur à 40%, en raison notamment du report des avances attendues au titre du projet Arminius.

La crédibilité des prévisions au coeur des inquiétudes

Cette révision des prévisions suscite de nombreuses réserves chez les analystes, malgré la solide progression des résultats trimestriels. Les inquiétudes portent principalement sur la capacité du groupe à respecter ses engagements, après deux avertissements en trois mois, plutôt que sur une éventuelle dégradation de la demande en équipements militaires.

Chez Bernstein , Adrien Rabier confirme sa note "surperformance" et son objectif de cours de 1 200 EUR. L'analyste considère que Rheinmetall est devenu bon marché, mais qu'il doit mettre fin au cycle de révisions à la baisse de ses bénéfices pour retrouver la faveur des investisseurs. Le bureau d'études reste particulièrement prudent sur les perspectives de la division munitions et souligne que ses estimations de résultats pour 2030 demeurent inférieures de 20% au consensus.

De son côté, Berenberg reste à "conserver" sur le titre, avec un objectif de 1 020 EUR. Le broker estime que l'abaissement des prévisions annuelles met en évidence les risques d'exécution liés à la montée en puissance des programmes de défense à l'horizon 2030. Ces difficultés pourraient également peser sur les estimations à moyen terme.

Chloé Lemarie, en charge du dossier chez Jefferies , conserve en revanche son conseil "Acheter" avec une cible de 1 350 EUR. L'intermédiaire estime que la valorisation, représentant environ huit fois les bénéfices attendus pour 2030 selon ses propres projections, intègre déjà une grande partie des risques. La spécialiste évoque néanmoins des incertitudes entourant le contrat Arminius, les retards dans les livraisons de munitions et le développement du partenariat avec Destinus.

Des analystes encore confiants dans le potentiel à long terme

RBC Capital Markets reste également positif, avec une recommandation "Surperformance" et un objectif de 1 600 EUR. La banque met en avant le positionnement de Rheinmetall dans le réarmement européen et la dynamique de ses activités de défense antiaérienne. Elle relève que le titre se négocie avec une décote d'environ 50% par rapport à ses concurrents européens sur la base des multiples estimés pour 2030.

DZ Bank confirme sa note d'achat sur le titre avec une cible de 1 705 EUR. L'établissement considère que les difficultés proviennent essentiellement de décalages de commandes et de livraisons, susceptibles de bénéficier aux résultats de 2027, plutôt que d'un affaiblissement structurel de la demande. Il reconnaît toutefois que les avertissements successifs ont entamé la confiance des investisseurs.

Enfin, AlphaValue juge quelque peu excessive la chute de 17% du titre observée en séance, tout en reconnaissant que la réaction du marché traduit des inquiétudes légitimes. Le bureau d'analyse souligne notamment la dépendance de Rheinmetall aux décisions d'approvisionnement du gouvernement allemand et la perte de crédibilité de sa direction. Il préfère attendre davantage de visibilité avant de devenir plus optimiste.

Dans ce contexte, la prochaine journée investisseurs apparaît comme un rendez-vous décisif. Les analystes attendent des précisions sur les perspectives de 2027, le calendrier du contrat Arminius et la capacité du groupe à convertir sa croissance en flux de trésorerie. Si le potentiel de développement lié au réarmement européen reste largement reconnu, la restauration de la confiance dans les prévisions de Rheinmetall constitue désormais un enjeu central pour son parcours boursier.