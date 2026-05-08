Rheinmetall en baisse après la révision à la baisse de JPMorgan : « Trop, trop vite »

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8 mai - ** L'action Rheinmetall RHMG.DE recule d'environ 8 %, en passe de connaître sa pire journée depuis quatre ans, après que JPMorgan a abaissé sa note de « surpondérer » à « neutre »

** Le courtier indique que le groupe allemand de défense a manqué les prévisions du consensus à quatre reprises au cours des six derniers mois, ce qui soulève des inquiétudes quant à ses performances pour les trimestres à venir

** Certains investisseurs commencent à se demander si l'entreprise ne cherche pas à « en faire trop, trop vite », note le courtier ** Certaines des coentreprises proposées, comme celle avec Lockheed Martin LMT.N , ont pris plus de temps que prévu à se concrétiser, ce qui pourrait conduire la société à manquer ses prévisions de ventes, indique le courtier

** « Bien que nous ne partagions pas entièrement ces inquiétudes, les investisseurs réévaluent les actions à la baisse et nous ne sommes pas certains que cette tendance s’inversera à court terme », ajoute-t-il ** La poussée dans la construction navale est une stratégie à haut risque et à fort rendement, car la société semble disposée à accepter des contrats à prix fixe dans l'espoir d'obtenir des marges bien meilleures, précise-t-il

** Le titre se trouve en bas du classement de l'indice européen des valeurs vedettes STOXX 50 .STOXX50