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Rheinmetall double sa ligne de crédit syndiquée à 1,5 MdEUR
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 09:28

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Le groupe allemand renforce sa flexibilité financière et élargit son réseau de partenaires bancaires internationaux afin d'accompagner son développement.

Rheinmetall annonce avoir renouvelé par anticipation sa ligne de crédit syndiquée, dont le montant passe de 750 millions d'euros à 1,5 MdEUR.

Cette opération s'accompagne d'une réorganisation de son réseau de banques partenaires, avec l'intégration de nouveaux établissements internationaux et le renforcement des relations avec ses partenaires historiques.

Elle fait suite à l'émission obligataire de 500 MEUR réalisée en mai 2026 et s'inscrit dans la stratégie de diversification des sources de financement du groupe.

La nouvelle ligne de crédit, qui remplace le précédent dispositif de 750 MEUR, pourra être utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise.

Ce matin, le titre recule de 0,8% à Francfort, autour des 920 euros.

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