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Rheinmetall dévoile une nouvelle frégate multi-missions, le titre gagne 2%
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 09:53
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Le groupe allemand présente "GMF140" un navire de nouvelle génération conçu pour répondre aux besoins des flottes alliées. Le groupe vise notamment un premier appel d'offres en Amérique du Nord.

Rheinmetall annonce le lancement de la GMF140, une frégate lance-missiles de 140 mètres et d'un déplacement de plus de 6 000 tonnes, destinée aux marines de l'OTAN et de leurs alliés. Le groupe entend la proposer dans un premier temps dans le cadre d'un programme d'acquisition en Amérique du Nord, avant de cibler d'autres marchés internationaux.

Le bâtiment est conçu pour assurer des missions de défense aérienne et antimissile balistique, de lutte anti-sous-marine et de frappe à longue portée. Il intègre notamment le système de combat AEGIS, jusqu'à 64 cellules de lancement vertical (VLS) et des options de radars américains, avec la possibilité d'être équipé du système de gestion de combat CMS330 de Lockheed Martin.

Rheinmetall souligne que la GMF140 repose sur une architecture ouverte favorisant l'interopérabilité avec les forces de l'OTAN et l'intégration de systèmes américains ou européens. La frégate peut également embarquer des hélicoptères maritimes et des systèmes sans équipage afin de renforcer ses capacités opérationnelles.

Le groupe allemand publiera ses résultats trimestriels le 6 août. Depuis le début de l'année, le titre affiche un repli de l'ordre de 25%, une contraction qui avait même atteint près de 40% début juillet.

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