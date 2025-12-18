Rheinmetall : deux candidats se positionnent pour le rachat de son activité automobile

(AOF) - "Confirmant les informations relayées depuis plusieurs mois, Rheinmetall a annoncé hier soir que le directoire a sélectionné deux candidats parmi les offres reçues pour sa division Power Systems dédiée au secteur automobile. Les négociations vont se poursuivre avec ces deux acteurs, avec l'objectif de signer le contrat de cession d'ici le 31 mars 2026 au plus tard. Rheinmetall n'a pas révélé à ce stade l'identité des deux intéressés. Dans le cadre de cette cession, le groupe annonce qu'il passera une dépréciation de 350 millions d'euros", affirme Invest Securities.

Le bureau d'études signale en outre que les activités auto de Rheinmetall seront déconsolidées dès l'exercice 2025 et comptabilisées en activité en cours de cession. Le chiffre d'affaires 2024 pro forma ressort à 7,71 milliards d'euros, contre 9,75 milliards d'euros publiés l'année dernière et la marge d'Ebita à 18% contre 13,8% publiés.

Pour Jefferies, la signature de l'accord est toujours attendue pour le premier trimestre 2026.

Conséquence de ce changement de comptabilisation, le conglomérat industriel allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile a ajusté ses objectifs 2025. Il vise désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 30 et 35%. La marge d'Ebita devrait se situer entre 18,5% et 19% et la conversion en free cash-flow devrait être significativement supérieure à 40%.

Pour Invest Securities, pour 2025, le chiffre d'affaires de l'activité Défense devrait être compris entre 10 et 10,41 milliards d'euros, soit une hausse entre 30 et 35% (contre 35-40% espérés initialement par le groupe et contre 10,9 milliards d'euros attendus par le consensus). L'Ebita est attendu entre 1,85 milliard d'euros (+34%) et 1,98 milliard d'euros (+43%), contre 1,98 milliard d'euros anticipés.

"Bien que la révision à la baisse de la croissance des ventes puisse entraîner une réaction négative, la valorisation est désormais attrayante, même dans une perspective à l'horizon 2027", fait savoir Jefferies qui a abaissé son objectif de cours de 2 250 à 2 150 euros, tout en restant à l'Achat.

