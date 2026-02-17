Rheinmetall décroche une première commande OTAN pour le Seasnake 30 en Suède
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:08
Rheinmetall annonce que la Suède lui a commandé huit systèmes d'armes Seasnake 30 destinés à équiper les nouvelles vedettes rapides d'assaut Combat Boat 90. Cette première commande, passée en février 2026 dans le cadre d'un accord-cadre, représente environ 63 millions d'euros, avec une première livraison attendue en février 2028.
L'accord, d'une durée de 4 ans, comprend également des munitions airburst et d'entraînement de calibre 30 mm, ainsi que des pièces de rechange et des prestations de services. Il prévoit en outre une option portant sur jusqu'à 29 systèmes supplémentaires.
Le Seasnake 30 est un canon naval téléopéré de défense rapprochée, intégrant caméras diurnes, capteurs infrarouges et télémètre laser. Doté d'une capacité de détection automatique et de suivi simultané de plusieurs cibles, il affiche une cadence maximale nominale de 1 100 coups par minute.
Grâce à sa fonction airburst, il se montre particulièrement efficace contre des cibles aériennes telles que les drones. Cette commande constitue une étape stratégique pour le groupe, qui positionne pour la première fois ce système auprès d'un client membre de l'OTAN.
