Rheinmetall décroche un contrat pour fournir des pièces de rechange à l'US Navy

Le groupe de défense allemand décroche un contrat de quelques millions d'euros portant sur le soutien des unités mobiles MSU-200NAV de la marine américaine.

Rheinmetall annonce que sa filiale canadienne fournira à l'US Navy des pièces de rechange destinées aux unités de démarrage aéronautique MSU-200NAV, utilisées à terre et à bord des navires pour démarrer les moteurs d'avions. Le contrat, attribué par le département américain de la Défense à la Canadian Commercial Corporation (CCC), représente un montant inférieur à 10 MEUR. Les livraisons sont prévues entre fin 2026 et fin 2028.

Les pièces concernent notamment le démarreur de la turbine et le système FADEC ("Full Authority Digital Engine Control"), chargé de contrôler la puissance, les séquences de fonctionnement et la sécurité. Rheinmetall Canada assure le développement, la modernisation et la maintenance des MSU depuis son site de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

Le titre recule de 0,5% ce matin à la Bourse de Francfort.