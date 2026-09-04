Grave incident sur un vol Air India: anomalie technique et pilote positif à un psychotrope, selon une enquête

Un avion de la compagnie Air India décolle de l'aéroport de Bangalore, le 12 avril 2024 en Inde ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Une enquête sur le brutal changement d'altitude d'un vol Air India le mois dernier a révélé vendredi que plusieurs systèmes hydrauliques avaient dysfonctionné, et a confirmé également que le pilote était positif à une substance psychoactive.

Cet Airbus A320 transportait 137 passagers et huit membres d'équipage lorsqu'il a brusquement perdu de l'altitude le 4 août entre la ville thaïlandaise de Phuket et New Delhi, blessant 24 personnes. L'appareil s'est ensuite stabilisé et a atterri sans encombre.

Airbus et le Bureau français d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) participent à l'enquête sur cet incident classé "grave" par New Delhi.

Un rapport préliminaire diffusé vendredi par les enquêteurs indiens de l'AAIB révèle que le système de pilotage avait détecté la perte de trois systèmes hydrauliques pendant plusieurs secondes puis connu "des problèmes d'altitude".

"Il a gagné 372 pieds (113 mètres) puis est tombé de 292 pieds (89 mètres)", précise le document.

La défaillance hydraulique a entraîné la désactivation du pilote automatique et le déclenchement d'une alarme de décrochage pendant deux secondes. Le dysfonctionnement a ensuite cessé, faisant revenir l'appareil à ses "conditions normales" de vol, de même source.

Mais le rapport d'enquête met aussi en avant que le fait que le pilote a été testé positif "à une substance psychoactive", non précisée, lors d'une analyse. Selon des informations publiées à l'époque par les médias locaux, le commandant de bord avait fumé du cannabis.

Cette confirmation constitue "une grave source de préoccupation" pour les enquêteurs.

Depuis cet incident en vol, Air India a lancé un dépistage obligatoire de stupéfiants pour son personnel navigant technique.