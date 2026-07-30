Rheinmetall décroche un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour moderniser une frégate

Le groupe de défense prolongera la durée de vie opérationnelle de la frégate BAYERN de la marine allemande jusqu'à au moins 2035 grâce à un vaste programme de modernisation.

Rheinmetall annonce avoir remporté un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour moderniser la frégate BAYERN (classe F123) de la marine allemande. Les travaux, dont le démarrage est prévu à la fin du 2e trimestre 2026, doivent permettre de maintenir le navire en service jusqu'à au moins 2035 tout en l'adaptant aux exigences opérationnelles actuelles.

Le chantier, réalisé sur le site Neue Jadewerft de Wilhelmshaven jusqu'en 2029, comprend notamment le remplacement du système de gestion de combat (Combat Management System, CMS), la modernisation des radars, la révision des principaux systèmes techniques du navire ainsi que des systèmes de propulsion. Les capacités de lutte anti-sous-marine seront également renforcées.

Tim Wagner, directeur général de la division Naval Systems de Rheinmetall, a déclaré que le groupe était "pleinement concentré" sur une livraison du projet dans les délais et conformément aux exigences de qualité de la marine allemande. Le navire est actuellement en cours de préparation sur le chantier avant son transfert en cale sèche.

Le titre Rheinmetall reculait de 1,6% en fin de matinée à Francfort.